Corpos encontrados em área de mata em Hortolândia são identificados pela polícia

Os corpos localizados em uma área de mata do bairro São Bento 2, em Hortolândia, na manhã desta quinta-feira (18), foram confirmados como sendo dos amigos Douglas Lima Alves dos Santos, 23 anos, e Luiz Augusto Gomes dos Santos, 25. Eles moravam em Guarulhos e estavam desaparecidos há oito dias.

A Polícia Civil trabalha com a possibilidade de tribunal do crime. Ambos estavam com as mãos amarradas. Um deles tinha marca de tiro no pescoço e o outro apresentava diversas lesões no rosto. Os corpos estavam em avançado estado de decomposição.

Luiz e Douglas foram identificados após exames no IML de Americana – Foto: Reprodução / Redes Sociais

O delegado Yan Loui Adania de Queiroz, que conduz a investigação, disse que a confirmação das idades foram realizadas após exame de necropapiloscopia (impressão digital) no IML (Instituto Médico Legal) de Americana.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Nenhuma linha de identificação será descartada. Estamos apurando as possibilidades de motivação e respectivas autorias”, disse o delegado.

Os corpos foram localizados por uma testemunha na Rua Isaurinha Garcia, próximo à Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101).

Polícia foi acionada após morador da região encontrar os corpos em área de mata – Foto: Paula Nacasaki – Liberal

A Polícia Militar também compareceu ao local e informou que a suspeita é de que o crime tenha ocorrido em outro lugar e os corpos tenham sido apenas deixados na área de mata.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

FAMÍLIA

De acordo com os familiares, os amigos saíram do Temrinal da Barra Funda, em São Paulo, e seguirtam com um motorista de aplicativo até Campinas, no último dia 10. Uma das vítimas chegou a postar uma foto em um restaurante, mas não marcou a localização e, depois disso, ambos deixaram de responder às mensagens de amigos e conhecidos.

Os parentes chegaram a registrar os boletins de ocorrência sobre os desaparecimentos.