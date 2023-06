Corpo de servidor de São Paulo é localizado nu e com mãos amarradas em Hortolândia

O corpo do servidor público Marco Antonio Francischetti, de 62 anos, foi localizado nu e com as mãos e pernas amarradas, em um buraco, em meio a uma vegetação de difícil acesso, no bairro Monte Sinai, em Hortolândia, no fim da tarde desta quinta-feira (15).

De acordo com a Polícia Civil, a vítima teria marcado um encontro pela internet no último dia 2 e desapareceu. Ele era coordenador de Projetos e Obras da Subprefeitura de Perus, em São Paulo.

Marco Antonio Francischetti tinha 62 anos – Foto: Reprodução / Facebook

A investigação está sendo conduzida pela Divisão Antissequestro de São Paulo. Devido ao avançado estado de decomposição do corpo, não foi possível confirmar a causa da morte. O cadáver foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para a realização de exame necroscópico. O laudo deve ficar pronto no período de 30 dias.

“O corpo estava em um local de difícil acesso. Só foi localizado por meio de investigações, mas outros detalhes sobre o caso não podem ser revelados nesse momento”, relata um policial que participou das buscas.

Segundo a corporação, por enquanto, o boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial de Hortolândia, como morte suspeita. A principal hipótese apurada pela Polícia Civil é de latrocínio (roubo seguido de morte). O veículo Toyota Corolla usado pela vítima ainda não foi localizado.

A Polícia Civil relata que o caso está sob sigilo, mas antecipou que um dos possíveis suspeitos do crime foi preso. A apuração continuará a ser realizada, na tentativa de localizar outros envolvidos.