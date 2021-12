Corpo de pintor é encontrado carbonizado após incêndio em Hortolândia

Josenildo Nascimento Silva, de 60 anos, morava sozinho no imóvel há dois meses; polícia trabalha com hipótese de incêndio acidental

O pintor Josenildo Nascimento Silva, de 60 anos, morreu carbonizado na manhã desta terça-feira (21), durante um incêndio ocorrido em sua residência no Jardim Boa Vista, em Hortolândia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 9h30 um vizinho do pintor viu a casa em chamas e chamou um outro morador, que reside nos fundos do imóvel atingido. Os dois começaram os trabalhos iniciais de combate ao fogo até a chegada dos bombeiros.

Após controlar as chamas, os bombeiros entraram na casa e encontraram o corpo de Josenildo já carbonizado. A PM (Polícia Militar) e Polícia Civil foram chamados para atender a ocorrência. De acordo com a Civil, a hipótese é que o incêndio tenha sido acidental.

O vizinho da vítima relatou em depoimento que o pintor morava sozinho no imóvel há pelo menos dois meses. Disse também que ele tomava remédios controlados para dormir.

O corpo de Josenildo foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) e o caso foi registrado no plantão policial do município como morte suspeita, encontro de cadáver e incêndio.