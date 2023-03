Corpo de jovem que caiu no Rio Mogi Guaçu é sepultado em Hortolândia

Guilherme Henrique de Jesus caiu com carro no rio em 2 de janeiro

O corpo de Guilherme Henrique de Jesus, de 21 anos, foi sepultado na tarde desta quinta (23), no Cemitério Parque, em Hortolândia. Ele estava desaparecido há mais de dois meses, após despencar com um carro de uma ponte sobre o Rio Mogi Guaçu, na cidade de Mogi Guaçu, em 2 de janeiro. O corpo foi localizado na noite desta quarta-feira (22).

Guilherme Henrique de Jesus tinha 21 anos e voltava de Poços de Caldas, mas sofreu acidente no caminho – Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um pescador que estava às margens do rio avistou as rodas do carro e avisou aos bombeiros. O corpo, em avançado estado de decomposição, foi retirado do rio.

Os familiares da vítima relataram à Polícia Militar que, no dia do acidente, o rapaz voltava de Poços de Caldas (MG), onde teria passado o réveillon. Como ele não chegou em casa, a família passou a procurá-lo. Pelo celular, identificaram que a última localização apontou para a região do acidente.

As buscas foram realizadas pelo Corpo de Bombeiros na época, mas foram suspensas 15 dias depois, devido às condições do rio, por conta das fortes chuvas na região. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Civil.