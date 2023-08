O corpo de um homem de 55 anos foi achado na segunda-feira (21), na garagem de sua casa, em Hortolândia, com várias perfurações causadas por golpes de faca. A vítima foi identificada como Ivaildo Mariano Vieira.

Segundo informações da sobrinha da vítima, por volta de 7h, ela saiu de sua casa para trabalhar e notou que o portão da casa de Ivaildo, na Rua Piauí, no Jardim Nova Hortolândia, estava aberto. Apesar disso, sem suspeitar de que algo pudesse ter acontecido, ela seguiu para seu trabalho.

No retorno, por volta de 17h, o portão ainda continuava aberto e, ao entrar no imóvel, ela encontrou o tio caído atrás de um carro na garagem, ensanguentado e morto.

Na sequência, ela chamou a PM (Polícia Militar) e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que então constatou o óbito no local.

De acordo com peritos da Polícia Civil, havia diversas perfurações pelo corpo ocasionadas por faca, além disso existia um rastro de sangue que se espalhou pela calçada e uma parte da rua.

Mesmo com a localização do corpo e com as evidências no local, ainda não foi possível definir o horário exato do óbito.

Consta que na casa da vítima existia uma câmera de segurança, porém o equipamento estava com o cabo desconectado. Além disso, não há na vizinhança próxima outras câmeras que possam ter filmado algo.

Motivo

Familiares da vítima, no entanto, afirmaram desconhecer que Ivaildo pudesse ter alguma desavença com outra pessoa.

Porém, diante dos fatos do caso, um boletim de ocorrência foi registrado como homicídio no plantão policial de Hortolândia. O caso será investigado pela Polícia Civil.