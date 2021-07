Corpo de Bombeiros de Hortolândia terá unidade de resgate móvel

O Corpo de Bombeiros de Hortolândia anunciou que a corporação passará a contar com uma UR (Unidade de Resgate Móvel) para atender vítimas envolvidas em acidentes. A previsão é que a unidade móvel seja entregue ainda neste mês.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Hortolândia, a unidade móvel irá operar, inicialmente, no horário das 11h às 19h, considerado o horário de pico para ocorrência de acidentes de trânsito.

De acordo com o tenente do Corpo de Bombeiros, Antônio Carlos Brustolin Júnior, a equipe da unidade de resgate também será formada por profissionais da corporação. Já a Prefeitura será responsável pela manutenção e abastecimento do veículo.

“Essa unidade móvel é um ganho importante para a cidade. Irá agilizar o atendimento às vítimas de acidentes de trânsito e outros tipos de ocorrências, que, muitas vezes, necessitam de um socorro imediato”, destacou o secretário adjunto de Saúde, Rodrigo Freire.

A unidade atuará em conjunto com o SAMU e ficará na base do serviço, localizada na avenida da Emancipação, no Jardim Santa Rita de Cássia, em Hortolândia.