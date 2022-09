Comitê de candidato é invadido por dois homens armados em Hortolândia

Um deles estava com um revólver e outro com uma faca; Ceará diz que pretende instalar câmeras no local

O comitê do candidato a deputado federal Edvan de Campos Albuquerque, o Ceará (União Brasil), em Hortolândia, foi invadido na manhã deste domingo (18) por dois homens armados, um deles com um revólver e outro com uma faca.

De acordo com informações de uma das colaboradoras do partido, Luciana Marques de Oliveira Nunes, por volta de 9h o comitê estava de portas abertas e dois homens encapuzados invadiram o espaço, na Avenida Princesa Isabel, no Jardim Amanda. No local estavam uma mulher da limpeza, uma recepcionista e a filha de dois anos de uma delas.

Os ladrões abordaram as mulheres e afirmavam que sabiam que ali tinha dinheiro e que eles queriam os valores. Eles usavam a faca e o revólver para fazer ameaças. As agressões verbais ocorreram por pelo menos 10 minutos. Os ladrões fugiram a pé levando o celular de umas das vítimas.

Comitê foi revirado durante a ação – Foto: Divulgação

Na sequência, a PM (Polícia Militar) foi chamada e registrou a ocorrência. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito foi identificado. O comitê não possui câmeras de segurança.

Susto. Ceará disse ao LIBERAL, nesta segunda-feira (19), que após o caso pretende colocar câmeras de vigilância e um segurança no comitê para dar mais tranquilidade aos funcionários.

Ele estava em campanha na cidade de Monte Mor quando soube do ocorrido. “Eu parei a caminhada, não tinha mais ânimo. Saber que as suas colaboradoras correram risco de morte é algo muito difícil”, diz o candidato.