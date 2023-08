Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos - Foto: Edilson Rodrigues / Agência Senado

A CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado aprovou nesta terça-feira (22) a contratação de US$ 22 milhões (o equivalente a R$ 108,6 milhões) em operações de crédito externo para a realização de obras em Hortolândia.

Os recursos destinam-se ao cumprimento do PDUSPAM (Programa de Desenvolvimento Urbano Sustentável, Preservação Ambiental e Modernização do Município de Hortolândia).

O planejamento inclui a instalação de um prédio de serviço ao cidadão e de uma usina solar no complexo do novo Paço Municipal, bem como a construção de dez parques verdes em diferentes regiões da cidade.

A lista ainda conta com uma série de obras viárias, como a duplicação da Avenida Santana na transposição sobre a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), pavimentação dos bairros Chácara Recreio Alvorada e Chácara Havaí, a construção de um portal no entroncamento entre a Avenida Antônio Costa Santos e a Rua Coimbra com câmeras para controle da entrada de veículos, entre outras.

O financiamento será firmado pelo município junto ao Fonplata (Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata), com garantia do governo federal.

O fundo oferece um prazo de amortização de 11 anos.“Para o fluxo de caixa municipal, é conveniente e confortável. Não há necessidade de um período maior”, diz a prefeitura

Nesta terça, a CAE deu parecer favorável para a MSF (mensagem) 48/2023, do governo federal, que pede ao Senado autorização para a contratação do crédito. Agora, o texto segue para o plenário em regime de urgência.