Começa reforma de telhado e forro na UBS Adelaide

Desde o último sábado (13), equipes de manutenção trabalham na UBS (Unidade Básica de Saúde) Jardim Adelaide, com serviços de reparos no telhado e no forro. A obra tem como objetivo garantir mais segurança, conforto e qualidade no atendimento dos cerca de 8 mil moradores da área de abrangência, que envolve o Jardim Adelaide e o Jardim Terras de Santo Antônio.

Para a obra, a UBS está fechada. Com isso, pacientes que necessitarem de serviços como marcação de consultas, vacinas e atendimento de enfermagem, por exemplo, devem se dirigir à UBS Rosolen, que fica distante apenas 1,5 quilômetro. Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

Todos os usuário da UBS Adelaide que necessitarem de atendimento serão acolhidos durante a reforma. “Para novas consultas, basta o paciente ir até a UBS Rosolen e agendar. Já aqueles que tinham consulta marcada, serão atendidos na data agendada: temos uma equipe entrando em contato para orientá-los corretamente para onde se dirigir”, esclareceu a secretária de Saúde, Odete Carmem Gialdi.

De acordo com Odete, quando a unidade for reaberta, haverá uma novidade para a população. “A dispensação de medicamentos será realizada na própria unidade, mais perto da população”, garantiu.

A abertura de farmácia na UBS Adelaide atende a proposta da Administração Municipal de levar ações básicas a todas as unidades. Antes, somente cinco UBSs contavam com dispensação de medicamentos.

Em 2018, a prefeitura abriu sete novas farmácias. No início deste ano, com a inauguração da UBS Figueiras / São Sebastião, mais uma unidade passou a contar com dispensação de medicamentos, sendo que agora o serviço funciona em 13 locais.

Além da UBS Adelaide, a UBS Santiago também passa por reforma e será reaberta com farmácia, totalizando 15 unidades de saúde com este serviço. A meta da Secretaria de Saúde é que, até o final do ano, todas as 17 UBS realizem dispensação de medicamentos.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Hortolândia.