‘Combateu o bom combate e nos deixou uma responsabilidade muito grande’, diz Zezé sobre Perugini

Em live, prefeito em exercício citou desejo de fazer Hortolândia uma das cidades mais importantes do Brasil

O prefeito de Hortolândia em exercício, José Nazareno Gomes, o Zezé (PL), se pronunciou pela primeira vez, na tarde desta quinta-feira (1º), sobre o falecimento do prefeito Angelo Perugini (PSD), vítima do novo coronavírus (Covid-19).

Ele se manifestou através de uma live transmitida pelo perfil oficial da Prefeitura de Hortolândia no Facebook. “O senhor hoje combateu o bom combate e nos deixou uma responsabilidade muito grande. Mas o senhor sabe, com certeza, que nós vamos estar determinados nessa luta para melhorar a vida daqueles menos favorecidos”, disse Zezé.

O discurso do prefeito em exercício também foi de pregar união entre o grupo de trabalho da prefeitura e na busca para conseguir cumprir tudo aquilo que está no plano de governo de Perugini.

“Nós temos aqui uma responsabilidade. O prefeito treinou todos nós, treinou uma equipe muito boa, o prefeito sempre teve um alinhamento muito bom com a câmara. O prefeito sempre nos ensinou muito e juntos, por mais de 40 anos, nós aprendemos muito”, disse.

“Pode ter certeza, meu amigo Angelo Perugini, que nós vamos seguir o seu projeto que sempre pensou a cidade 30 anos à frente. Nós temos uma equipe que vai tocar os trabalhos e vamos fazer dessa Hortolândia uma das cidades mais importantes do Brasil, que era o que o senhor queria”, completou o prefeito em exercício.

Zezé revelou que até houve uma discussão sobre levar o corpo de Perugini para Hortolândia para ele percorrer a cidade toda em uma viatura do Corpo de Bombeiros, mas a ideia foi descartada diante do agravamento da pandemia do novo coronavírus.

Angelo Perugini será enterrado às 9 horas desta sexta-feira (2), na cidade de Jacutinga (MG), onde nasceu.