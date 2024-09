Com unidade em Hortolândia, Wickbold é vendida para dono da Pullman

Unidade da Wickbold em Hortolândia funciona desde 2007; planta é uma das maiores da marca - Foto: Divulgação

A Wickbold, produtora de pães que tem uma de suas maiores fábricas em Hortolândia, será adquirida pelo Grupo Bimbo, gigante mexicana considerada uma das maiores empresas de panificação do mundo e dona de marcas como Pullman e Rap10. O acordo, que ainda depende de aprovações e autorizações regulatórias, inclui a aquisição de todas as quatro unidades fabris da Wickbold no Brasil.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira por ambas as empresas. Em nota, o Grupo Bimbo informou a assinatura do acordo para a compra da concorrente em uma transação que inclui as marcas Wickbold e Seven Boys, das categorias de pães embalados, pães doces, biscoitos, bisnaguinhas e panetones. O valor da negociação não foi divulgado.

“A movimentação faz parte da estratégia da companhia, com foco em crescimento e expansão de presença no Brasil, uma aposta cuidadosamente planejada que fortalece sua posição como líder global, com mais de 70 anos de experiência no setor”, informou o Grupo Bimbo, no comunicado.

Fundada há quase 90 anos, na capital paulista, a Wickbold começou como uma padaria e hoje é uma das empresas líderes na produção de panificados no País, sendo comandada pela quarta geração da família que dá nome à marca.

Em Hortolândia, a Wickbold mantém uma fábrica desde 2007 e é uma das maiores indústrias do município. A unidade é considerada a maior e mais moderna planta da companhia, com uma das maiores capacidades de produção.

Além da cidade da RPT (Região do Polo Têxtil), a Wickbold possui fábricas em Diadema, Rio de Janeiro e Guarapuava (PR) e lojas próprias e centros de distribuição em diversos municípios.

Em nota, o Grupo Bimbo acrescentou que “compartilha do compromisso da Wickbold com o bem-estar dos brasileiros e reafirma a importância de um impacto positivo para a sociedade e para o meio ambiente”.

“Nesse cenário, com a integração das duas empresas, o Grupo Bimbo reitera o propósito em nutrir um mundo melhor, complementando o portfólio com marcas que os consumidores amam e reforçando a atuação no País”, complementou a empresa mexicana.

Padaria de São Paulo

Com 86 anos de história, a marca Wickbold nasceu na capital paulista como uma “pequena padaria”, quando o fundador da marca, Henrique Wickbold, adquiriu o negócio, que à época se chamava “Allemanha”. Com a aquisição, rebatizou-o com o sobrenome do novo proprietário.

Segundo a companhia brasileira, a ampliação dos negócios no País se deu ainda na década de 1940, quando o fundador iniciou o processo de aquisição de uma frota de carros, para implementar a entrega dos seus produtos.

Foi durante a década de 1990 que a companhia decidiu avançar com os negócios no País. Em 1992, abriu operações no Rio e em Belo Horizonte, com duas filiais da Wickbold.

Nesse processo de expansão, em 2015, a companhia anunciou a aquisição da marca de produtos de panificação Seven Boys.