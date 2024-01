Com auxílio do cão de faro, três são presos em Hortolândia com tijolo de maconha

Droga foi encontrada por Colt na lataria do veículo - Foto: 10º Baep_Divulgação

Três homens foram presos na noite de segunda-feira (8), em Hortolândia, com um tijolo de maconha pesando 632 gramas. A localização do entorpecente foi possível após o trabalho de faro do Colt, do 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com o batalhão, os policiais estavam em patrulhamento quando, por volta de 18h, foram chamados para dar apoio a uma ocorrência, no Jardim Amanda, atendida pelo policiamento do 48° BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

Ao chegarem no local, eles se juntaram a outros militares que haviam abordado um veículo suspeito, um Honda Civic, com três ocupantes.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Com o trabalho de faro do cão Colt, da companhia, foi possível encontrar um tijolo de maconha, escondido dentro da lataria do carro.

Levados ao plantão policia do município, o trio foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Segundo informou o 48° BPMI, contra um dos detidos, havia um mandado de prisão em aberto por roubo, expedido pela Justiça do Paraná .