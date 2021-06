Com alta procura para Dia D neste sábado, Hortolândia também vacinará no domingo

Hortolândia intensifica campanha de vacinação – Foto: Divulgação/Prefeitura de Hortolândia

Com alta procura para o Dia D da vacinação contra o coronavírus (Covid-19) marcado para este sábado (26), Hortolândia também imunizará a população neste domingo (27).

O município abriu na quarta-feira (23) agendamento para o Dia D para pessoas acima de 40 anos e previa vacinar de 5 a 7 mil pessoas no sábado.

Muitas pessoas agendaram e a prefeitura anunciou nesta quinta-feira (24) que ampliou a força-tarefa para domingo, quando serão vacinadas cerca de 300 pessoas sem comorbidades que fizeram o agendamento.

No domingo, a vacinação será somente na Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) João Carlos do Amaral Soares, no Nova Hortolândia, das 8h às 12h.

No sábado, serão doze pontos de vacinação, um deles drive-thru, das 8h às 15h30. Também serão vacinados pessoas com comorbidades e deficiências permanentes acima de 18 anos.

Com a mudança, a expectativa é vacinar 6,2 mil pessoas no sábado.

Para ser vacinado em Hortolândia é necessário fazer cadastro no site Vacina Já, do governo estadual, e agendamento obrigatório no site da prefeitura, clicando aqui.

Hortolândia antecipou a imunização da faixa etária de 40 a 42 anos, que seguindo o calendário estadual começa na próxima quarta-feira (30). É a primeira cidade da RPT (Região do Polo Têxtil) a tomar a medida.

Santa Bárbara teve até que suspender a vacinação de 43 a 49 anos por falta de doses, mas já recebeu novo lote e retoma a imunização do grupo no sábado.

Normalmente Hortolândia disponibiliza quatro unidades básicas de saúde por dia para vacinação na segunda e terça-feira, e três por dia de quarta a sexta-feira. A vacinação não costuma ocorrer aos finais de semana.