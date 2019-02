Cursinho Popular recebe inscrição até 1º de março

O Cursinho Popular – Orientação Para Vestibular e ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), oferecido gratuitamente pela Prefeitura de Hortolândia, está com inscrições abertas até o dia 1º de março. Os interessados devem se inscrever pelo site da prefeitura e preencher o formulário.

Para mais informações, os interessados podem ligar no número 3897-8400, ramal 8459. O cursinho começará no dia 11 de março e irá até o dia 29 de novembro. Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

Neste ano, a prefeitura dobrou a quantidade de vagas do cursinho de 60 para 120. Implantado no ano passado, o Cursinho Popular é preparatório para jovens e adultos que concluíram o Ensino Médio e que querem prestar a prova do ENEM e vestibulares para cursos superiores.

As aulas do cursinho serão ministradas de segunda à sexta-feira, no período noturno, das 18h30 às 21h30, na Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Marleciene Priscila Presta Bonfim, localizada na rua Maria de Lourdes Cangleriani Canciam, 92, Remanso Campineiro.

Os alunos terão as matérias de acordo com a organização dos conteúdos das provas do ENEM, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação (Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira – Inglês ou Espanhol, Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação); Ciências Humanas e suas Tecnologias (História, Geografia, Filosofia e Sociologia); Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Química, Física e Biologia); e Matemática e suas Tecnologias.