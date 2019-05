Cinco são detidos com drogas, espingardas e fuzil em Hortolândia

Cinco pessoas foram detidas na manhã desta quinta-feira (2) com duas espingardas, fuzil e drogas em uma casa do Parque Orestes Ôngaro, em Hortolândia. O material estava escondido em um alçapão dentro de um guarda-roupa.

Foto: Divulgação / 48º BPMI

De acordo com informações preliminares do 48º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), uma equipe do Comando de Grupo de Patrulha Operacional recebeu uma denúncia anônima sobre uma casa da Rua Rio Paraguai. Duas espingardas calibre 12 e um fuzil M4 556 foram localizados.

Entorpecentes também foram apreendidos. Entretanto, a quantidade e os tipos ainda estavam sendo calculados até a publicação desta matéria. A ocorrência seguia em andamento e, posteriormente, seria apresentada no plantão policial da cidade.