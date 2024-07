Cerca de 1,5 mil pessoas farão o ‘Enem dos concursos’ em Hortolândia

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos anunciou nesta quinta-feira (4) o novo cronograma oficial para o CNPU (Concurso Público Nacional Unificado), popularmente chamado de “Enem dos concursos”. A prova será aplicada no dia 18 de agosto, sendo que 1.576 candidatos farão a avaliação em Hortolândia.

Enem dos Concursos será realizado em 18 de agosto – Foto: Agência Brasil

Inicialmente, o exame seria aplicado no dia 5 de maio, mas foi adiado devido às enchentes no Rio Grande do Sul. De acordo com a ministra da pasta, Esther Dweck, aqueles que não puderem fazer a prova na nova data poderão pedir a devolução do valor da inscrição a partir desta sexta-feira (5).

Segundo Esther, o novo edital assegura a data de forma definitiva. “Ele garante que a prova será no dia 18 de agosto, mesmo que aconteça algo numa proporção do que aconteceu no Rio Grande do Sul, sem prejudicar, obviamente, quem for afetado”, disse a ministra.

Ao todo, são 2,1 milhões de candidatos para o concurso, que oferece 6.640 vagas em 21 órgãos federais. De acordo com o cronograma, a divulgação dos gabaritos será no dia 20 de agosto. Já os resultados finais têm previsão de divulgação para 21 de novembro. O início da convocação dos aprovados será em janeiro do ano que vem.

