Casal é preso em Sumaré após roubar carro e fazer motorista refém

Réplica de arma foi apreendida e celular da vítima foi encontrado no carro do suspeito - Foto: Divulgação_Polícia Militar

Um casal, sendo um homem de 27 anos e uma mulher de 21, foram presos na tarde desta quinta-feira (20), em Sumaré, por policiais militares do 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais), após roubarem um carro em Hortolândia e manterem o motorista refém por aproximadamente 40 minutos. Os criminosos também obrigaram a vítima a fazer uma transferência via Pix no valor de R$ 10 mil.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi abordada por volta de 17h em seu carro, Cherry Tiggo 2, no Remanso Campineiro, em Hortolândia. De acordo com o motorista, ele estava ao telefone, quando um homem armado entrou em seu veículo, ordenou que mudasse para o banco do passageiro e o manteve em cárcere por pelo menos 40 minutos. No trajeto o assaltante fez ameaças de morte e forçou a vítima a transferir R$ 10 mil via Pix.

Após o ocorrido, a vítima foi liberada em Sumaré, sem o carro, procurou a PM (Polícia Militar) e informou sobre o ocorrido.

Com essas informações, policiais militares do 10° Baep começaram as buscas pela região até que, no Parque Pavan, em Sumaré, encontraram o suspeito com uma mulher em uma barbearia. Eles estavam com um outro carro, um Chevrolet Celta, e dentro dele estava o celular da vítima e uma réplica de arma.

O casal foi levado à delegacia, onde o suspeito foi identificado pela vítima e foi preso por roubo e cárcere privado. Já a mulher que estava com ele também foi presa, após a polícia identificar que ela seria a dona da conta para onde foram transferidos os R$ 10 mil da vítima.