Casal é preso em Hortolândia com mais de sete quilos de maconha, cocaína, crack, haxixe e extasy

Além da droga, policiais também apreenderam anotações do tráfico na região

Drogas foram apreendidas após abordagem de trânsito - Foto: Divulgação_Polícia Militar

Um casal foi preso por tráfico de drogas em Hortolândia na madrugada desta terça-feira (12), com mais de sete quilos de drogas, entre maconha, crack, cocaína, haxixe e extasy, além de anotações sobre o tráfico na região.

De acordo com informações do 48° BPMI, os militares faziam patrulhamento pelo bairro Novo Ângulo, quando na Avenida Antônio Costa dos Santos, viram um Fiat Pálio trafegando lentamente pela via, motivo pelo qual resolveram abordar os dois ocupantes, sendo um homem e uma mulher.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Com o casal, nada de ilícito foi encontrado, entretanto, dentro do veículo os PMs encontraram uma pochete com 50 unidades de haxixe, pesando 82g e R$ 400 em notas diversas.

Ao ser indagada, a mulher confessou que guardava mais drogas em sua residência, na Rua João Manoel de Morais. Os policiais se dirigiram ao endereço e encontraram 4,10 kg de maconha, 708 g de crack, 845 g de cocaína, 60 g de haxixe e 40g de extacsy no local.

No total foram apreendidos 7,4 quilos de entorpecentes. Também foram apreendidos anotações sobre o tráfico na região e R$ 1.677 em dinheiro.

Os dois foram levados ao plantão policial do município, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.