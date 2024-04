Carro usado em ataque a carro-forte em Hortolândia tinha sido furtado em Campinas

Criminosos usaram um Chevrolet Ônix furtado em Campinas para tentar roubar um carro-forte em frente a uma lotérica no Jardim Interlagos, em Hortolândia, na tarde da terça-feira (23).

Houve troca de tiros e um vigilante foi atingido de raspão no braço. Um carro e paredes de estabelecimentos também foram atingidos pelos disparos.

Veículo foi abandonado pelos bandidos em um bairro vizinho – Foto: Cristiani Azanha/Liberal

Uma câmera da Central de Monitoramento da prefeitura flagrou o momento do confronto entre vigilantes e assaltantes. As imagens já foram entregues à polícia.

O veículo foi abandonado pelos bandidos minutos depois, no bairro vizinho, no Jardim Villagio Ghiraldelli, e tem placas de Minas Gerais.

O delegado do 2º Distrito Policial, Yan Loui Adania de Queiroz, que chefia a apuração, requisitou a perícia do IC (Instituto de Criminalística) de Americana em conjunto com papiloscopistas da Polícia Civil para procurarem materiais biológicos deixados pelos suspeitos.

Dentro do carro, os agentes encontraram luvas, duas garrafas de água parcialmente consumidas, recibo de estacionamento e um aparelho celular.

Próximo à lotérica, os agentes apreenderam ainda oito munições de pistola 9 mm e 27 de fuzil 556 mm.

Os vigilantes do carro-forte estiveram no DP para apresentar a espingarda calibre 12 utilizada por um dos funcionários, que disse ter efetuado apenas um disparo.

Equipes da DIG (Delegacia de Investigações Criminais) de Americana e Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Piracicaba deram apoio no atendimento da ocorrência. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso.

Danos

Pelo menos dez tiros acertaram o carro de uma professora que estava em um estúdio de beleza acompanhada da mãe de 84 anos e da sobrinha de 7 anos.

“Foram muitos tiros, a gente se escondeu no banheiro, só depois que acabou tudo e a gente percebeu que a porta de vidro tinha estilhaçado com os tiros. Meu carro, que comprei em fevereiro estava cravejado de tiros. Ninguém ferido, graças a Deus, o bem material a gente corre atrás”, disse a professora que pediu pra ter a identidade preservada.

Outros dois tiros acertaram a parede de uma loja de roupas ao lado da lotérica. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.