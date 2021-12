Carro com duas ocupantes é arrastado por trem em Hortolândia

Um carro foi arrastado por um trem na linha férrea da Avenida São Francisco de Assis, em Hortolândia, na manhã desta segunda-feira (13). A motorista, de 61 anos, teve ferimentos leves no braço. No automóvel, também havia uma passageira, que não se feriu.

Automóvel também tinha uma passageira, que não se feriu – Foto: Divulgação

Segundo informações da prefeitura, por volta de 9h30, a motorista tentou atravessar a linha férrea com seu carro, um Pálio, quando foi atingida pela composição. Com o impacto, o veículo foi arrastado por pelo menos 50 metros.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e dos bombeiros foram acionadas e atenderam a motorista. A outra ocupante do veículo não precisou de cuidados médicos.

De acordo com a Rumo Logística, responsável pela linha férrea, o maquinista realizou todos os procedimentos de segurança e, apesar disso, não foi possível parar a tempo. A empresa também afirmou que a passagem de nível estava devidamente sinalizada.

A Rumo lamentou o ocorrido e reforçou que, conforme as leis do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), em um cruzamento, a prioridade na linha férrea é do trem.

“A linha férrea é sempre preferencial, por isso, a companhia reforça que a travessia pela ferrovia deve ser feita com atenção redobrada à sinalização visual e sonora, além disso, orienta que a população sempre mantenha distância segura dos trens, parados ou em movimento”, traz a nota da companhia.

A Prefeitura de Hortolândia também confirmou que o local estava sinalizado. Estas medidas, segundo a administração municipal, foram adotadas para alertar os motoristas e contribuir com a segurança viária.

“Nos dois sentidos da via, há diversas sinalizações aplicadas no solo e também placas instaladas que advertem sobre a linha férrea. Também no trecho, existe um radar com a velocidade máxima de 30 km/h e lombofaixas”, detalhou o executivo de Hortolândia.

A circulação de trens precisou ser interrompida e foi restabelecida no começo da tarde.