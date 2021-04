Carro capota na SP-101 em Hortolândia e motorista foge

Quando os policiais rodoviários chegaram ao local, apenas o passageiro do veículo estava no local

Motorista perdeu o controle do veículo e capotou - Foto: Polícia Militar Rodoviária - Divulgação

O condutor de um veículo que seguia pela Rodovia Jornalista Francisco Aguirre de Proença (SP-101), em Hortolândia, capotou o carro que dirigia no início da noite deste domingo (11). O motorista fugiu e o passageiro teve ferimentos leves.

Segundo o 4.º BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), por volta de 19h30 o motorista de uma picape Ford Ranger vermelha perdeu o controle do veículo na altura do quilômetro 7 + 400 metros da rodovia.

Quando os policiais rodoviários chegaram ao local, apenas o passageiro do veículo estava no local. Ele apresentava algumas lesões leves, mas recusou atendimento médico.

O motorista do carro não estava no local do acidente, cujas causas serão apuradas. Não houve interdição do fluxo de veículos no trecho do capotamento.