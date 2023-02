Carnês do IPTU começam a ser enviados para moradores de Hortolândia

A Prefeitura de Hortolândia iniciou nesta segunda-feira o envio dos carnês do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) de 2023. A intenção é que as mais de 86,6 mil cobranças sejam recebidas pelos moradores do município na 1ª quinzena deste mês. De acordo com a Secretaria de Finanças, as consultas pela internet estarão disponíveis no portal da prefeitura.

Para este ano, o valor do IPTU terá atualização monetária em relação à inflação, com um índice de 5,9%, segundo o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). Estão previstos, ainda, mais 5% referentes à atualização da planta genérica de valores.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Por exigência do Marco Legal do Saneamento Básico, o carnê de IPTU de 2023 terá a inclusão da TMRS (Taxa Municipal de Resíduos Sólidos). A lei, aprovada em dezembro de 2022, prevê que neste 1º ano o contribuinte tenha 60% de desconto, valor que será subsidiado pelos cofres municipais.

A cota única com 10% de desconto vence no dia 10 de março. Caso o contribuinte prefira, pode optar por pagar em até 10 parcelas, com o primeiro vencimento datado para o mesmo dia.

O valor total de IPTU lançado para 2023 é R$ 99,3 milhões, no entanto, a previsão da prefeitura é de arrecadar R$ 75 milhões, devido à média histórica de inadimplência, de 25%.

Isenção

Podem pedir a isenção do IPTU deste ano aposentados, pensionistas, deficientes beneficiários do LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), que residam em Hortolândia. Eles devem realizar o pedido até o dia 10 de março, no Setor de Protocolo da Prefeitura, localizado na José Cláudio Alves dos Santos, 585, no Remanso Campineiro.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.