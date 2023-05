Cão é resgatado em situação de maus-tratos na Vila Real, em Hortolândia

Uma denúncia anônima ajudou na localização de um cachorro em situação de maus-tratos em uma residência na Vila Real, em Hortolândia, nesta segunda-feira (8). A moradora não estava na casa e o resgate do animal foi realizado pela GCM (Guarda Civil Municipal), junto com a equipe Cadeia Para Maus-Tratos, do delegado Bruno Lima.

Animal foi resgatado e receberá cuidados veterinários – Foto: Divulgação

De acordo com os ativistas, o cão vivia em local insalubre, com entulho, alimentação inadequada, resto de água com lodo e muitas fezes. Além disso, ratos viviam no local, gerando perigo de leptospirose.

O cão que estava desidratado, com escoriações pelo corpo e os pelos embolados.

A responsável não estava no local no momento da ocorrência, mas a entrada da equipe foi franqueada por outros moradores da residência. O animal foi resgatado e encaminhado para a ONG Animais Têm Voz. O boletim de ocorrência foi registrado e a mulher responderá pelo crime de maus-tratos.