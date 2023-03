Cão Colt do 10º Baep ajuda na localização de drogas em Hortolândia

Policiais militares do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) apreenderam mais de 2,5 mil porções de maconha, crack, haxixe, cocaína e lança-perfume, na tarde desta terça-feira (28), no Jardim Nova Hortolândia, em Hortolândia. Parte dos entorpecentes foi localizada com a ajuda do cão Colt do Canil do batalhão. Um homem foi preso acusado de tráfico de drogas.

Enquanto o suspeito ainda prestava depoimento na delegacia, a esposa dele esteve no local para acompanhá-lo, mas também foi detida. Os policiais descobriram que ela tinha mandado de prisão preventiva decretada pela Justiça.

Cão de faro Colt auxiliou o trabalho dos policiais – Foto: 10º Baep / Divulgação

De acordo com os policiais, por volta das 13h30, eles faziam patrulhamento, quando perceberam que um homem correu após sair da viela. Após ser abordado, o suspeito foi surpreendido com R$ 70 no bolso e um celular. Ele também teria dispensado uma sacola com 50 trouxinhas de maconha, 80 porções de crack, 121 microtubos de cocaína, quatro porções de haxixe, três frascos de lança-perfume e mais R$ 82 em dinheiro.

Com a ajuda do cão de faro Colt, os policiais encontraram mais 830 porções de maconha 300 pedras de crack 1.117 microtubos de cocaína 13 porções de haxixe e 10 frascos de lança perfume que estavam dentro de uma mochila escondida em meio de entulhos.

O homem foi levado ao plantão policial e enquanto ainda no local, a mulher dele chegou e alegou que precisava falar com o marido. Os policiais fizeram uma pesquisa com o nome dela e descobriram que ela era considerada foragida da Justiça e ambos permaneceram presos. O homem foi levado à Cadeia de Sumaré e a mulher para a Cadeia de Monte Mor.