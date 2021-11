Canil da Guarda Municipal de Hortolândia ganha dois novos integrantes

O Canil da GM (Guarda Municipal) de Hortolândia ganhou dois novos reforços: os filhotes Ozzi e Órion, recém-chegados à corporação, há cerca de um mês. O primeiro é um pastor alemão com malinois, com pouco mais de dois anos, enquanto o segundo é pastor alemão de três meses e meio.

Os ainda filhotes aprendem a farejar e Ozzi, que é maior, a farejar e a proteger – Foto: Divulgação / Prefeitura de Hortolândia

Até então, a Guarda já contava com Ralf, o experiente pastor-belga-malinois de um ano, e também com o malinois Bolt, de quatro meses. O canil da corporação foi criado no final de junho de 2020.

Segundo a Secretaria de Segurança, os quatro animais atuarão na mesma vertente: a do enfrentamento à criminalidade, principalmente no combate ao tráfico de drogas.

Ralf, já pronto, participa das ações, tendo inclusive sido importante na localização de entorpecentes e busca de suspeitos. Os três outros passam por treinamento: os ainda filhotes aprendem a farejar; Ozzi, maiorzinho, a farejar e a proteger.

“Ralf é destemido, faz proteção e busca de entorpecentes. Ozzi é muito social e está em treinamento para busca de entorpecentes. Os nossos recrutas Bolt e Órion também são muito sociais e estão em treinamento”, comenta o secretário de Segurança, Joldemar Nunes Corrêa.

Todos os cães que integram o canil da GM foram doados à prefeitura. O alojamento dos cães é na sede da corporação, na Avenida da Emancipação, 260, no Residencial Maria de Lourdes.

*Estagiária sob supervisão de Talita Bristotti