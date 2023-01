Campus do IFSP em Hortolândia vai ampliar número de salas e cursos

O campus do IFSP (Instituto Federal de São Paulo) em Hortolândia receberá um novo prédio com três salas de aula, além de dois laboratórios de ciências da natureza e uma sala de artes. Orçada em R$ 1,1 milhão, a obra foi contratada pelo Ministério da Educação e será entregue no primeiro semestre deste ano. Para o segundo semestre, já houve uma licitação para outro bloco com mais seis salas.

Oferta de vagas na unidade deve ser ampliada – Foto: IFSP / Divulgação

A ampliação resultará no aumento do número de vagas ofertadas para novos alunos de cursos de pós-graduação e EJA (Educação de Jovens e Adultos). O campus de Hortolândia também receberá um centro de línguas e, ainda neste ano, contará com cursos de espanhol e italiano.

Inscrições abertas

Neste momento, o IFSP está realizando um processo seletivo para o curso de especialização em educação básica. Estão disponíveis 30 vagas, sendo seis para candidatos autodeclarados negros e indígenas, além de duas vagas para PCD (Pessoa com Deficiência). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 31 de janeiro, através do portal do instituto.

Com início em 28 de fevereiro, o curso será no período noturno, às terças e quintas-feiras, das 19h às 22h30. O campus de Hortolândia do IFSP está localizado na Avenida Thereza Cecon Breda, no bairro Vila São Pedro.