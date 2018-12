Campanha previne contra acidentes com escorpiões

A Prefeitura de Hortolândia, por meio da Secretaria de Saúde, realiza uma campanha com distribuição de material educativo para a população sobre os cuidados que devem ser adotados a fim de evitar acidentes com escorpião e outros animais peçonhentos.

Neste época do ano, com dias bastante quentes, o risco de acidentes aumenta, pois estes animais circulam com mais frequência. O escorpião é um animal que só pica se for tocado por alguém. Por isso, caso alguém encontre um perto de casa, deve acionar imediatamente a UVZ (Unidade de Vigilância e Zoonoses), por meio do telefone (19) 3897-3312. Foto: Freeimages.com

Os agentes irão até o local recolher o animal e vistoriar a área, para saber se há mais escorpiões ali. Neste ano, a prefeitura registra, até o momento, 132 acidentes com picadas desse aracnídeo.

De acordo com o veterinário Evandro Alves Cardoso, da UVZ (Unidade de Vigilância e Zoonoses), os escorpiões são animais de hábitos noturnos. Durante o dia, eles se escondem em locais de difícil visibilidade, de onde saem à noite para se alimentar de baratas e pequenos insetos que vivem próximos das casas.

Quando saem dos ninhos, eles podem subir pelas paredes ou entrar por frestas de janelas e portas. Por isso, a recomendação é evitar acumular tijolos e telhas encostados nas paredes de casa, pois eles podem subir, entrar na residência e se esconder em calçados, armários e guarda roupas, por exemplo.

Caso seja necessário manter algum material armazenado em casa, que seja em local afastado da residência e sempre sobre um apoio (um estrado ou um pallet, por exemplo). No entanto, restos de construção civil devem ser descartados.

Para auxiliar nesta tarefa, a Prefeitura de Hortolândia desenvolve a ação Agenda Verde – Mutirão de Limpeza e Zeladoria, que recolhe entulhos e limpa terrenos.

A medida colabora para conscientizar a população sobre a importância de manter quintais limpos. A prefeitura também disponibiliza os PEVs (Pontos de Entrega Voluntária de Entulhos e Recicláveis) para o descarte correto de materiais sem uso.

A UVZ não recomenda o uso de veneno ou inseticida comum em caso de suspeita da existência de escorpiões, pois estes produtos podem deixar os animais mais agitados e provocar um acidente com picada. Uma orientação importante é observar peças de roupas e calçados antes de vestir.

Já em caso de picada, socorro imediato deve ser procurado no Hospital Mario Covas. O atendimento é de urgência e o paciente precisa receber, além do soro antiescorpiônico, uma anestesia no local da picada para amenizar a dor. Crianças menores de cinco anos e idosos devem receber atenção especial, uma vez que a picada do escorpião pode ser fatal.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Hortolândia.