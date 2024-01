Caminhoneiro é rendido por assaltantes em Hortolândia e fica 7 horas em cativeiro

Caminhão foi recuperado intacto - Foto: Cézar Henrique

Um caminhoneiro de 46 anos foi rendido por assaltantes no Jardim Boa Vista, em Hortolândia, e permaneceu sete horas em cativeiro até ser libertado na entrada de Campinas, na noite da terça-feira (9). Porém, nada foi roubado.

Os criminosos não conseguiram ligar o caminhão e o veículo foi abandonado. Ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Civil, no início da tarde, o condutor recebeu uma ligação para realizar um frete numa empresa, em Hortolândia. Mas, quando chegou ao endereço informado, não localizou nenhuma empresa e ligou para o suposto contratante.

Instantes depois, a vítima foi rendida por três criminosos que chegaram em um Volkswagen Gol.

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um dos assaltantes desce do carro, caminha até a cabine e depois retorna com o motorista, que é obrigado a entrar dentro do veículo usado pelo grupo.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi levada para um cativeiro, cuja localização ela não soube informar, e permaneceu por algum tempo com mais cinco bandidos até ser libertada em um matagal na entrada de Campinas.

O condutor conseguiu caminhar até um conjunto habitacional, onde acionou a polícia. O caminhão foi recuperado intacto no mesmo local da abordagem ao motorista. Os suspeitos não conseguiram levá-lo por causa do sistema de segurança do veículo.

A Polícia Civil ainda não tem pistas sobre as identidades dos integrantes da quadrilha.