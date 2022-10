Caminhão de entrega de verduras era usado para tráfico de drogas em Hortolândia

Verdureiro de 45 anos foi preso pela Dise de Americana nesta terça-feira, no Jardim Sumarezinho

Polícia encontrou 21 porções de maconha entre caixas de verdura - Foto: Dise / Divulgação

A Dise de Americana (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) prendeu um verdureiro de 45 anos nesta terça-feira, em Hortolândia, acusado de usar um caminhão de entrega de verduras para vender maconha.

Os policiais detiveram o suspeito no Jardim Sumarezinho, durante operação denominada “Feira Livre”. Com ele, a equipe apreendeu 21 porções da droga, que totalizavam 530 gramas, além de uma balança de precisão.

Na oportunidade, a Dise cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do acusado. Ao longo das investigações, a delegacia havia descoberto que o caminhão era apenas um disfarce e que as drogas eram vendidas em porções de 25 gramas, cada uma pelo preço de R$ 80.

Segundo a polícia, o suspeito vendia os entorpecentes para clientes conhecidos, que faziam encomendas.

As 21 porções apreendidas estavam na carroceria do caminhão, escondidas entre caixas de verdura. De acordo com a Dise, o homem confessou a atividade criminosa, foi conduzido à delegacia e depois seguiu escoltado para a Cadeia Pública de Sumaré, onde aguardaria pela audiência de custódia.