Câmara de Hortolândia retoma sessões presenciais

Além do retorno presencial dos vereadores, câmara também determinou a volta do trabalho presencial dos servidores

Câmara volta a receber vereadores e também será reaberta ao público – Foto: Câmara de Hortolândia / Divulgação

A Câmara de Hortolândia anunciou que irá retomar as sessões de forma presencial a partir desta segunda-feira (2). A decisão foi tomada pela Mesa Diretora com base na flexibilização proposta pelo Governo de São Paulo no Plano São Paulo, de combate a pandemia.

O ato da Mesa Diretora prevê o retorno do tempo normal de sessão previsto no Regimento Interno, com 2 horas de duração do Expediente e e 2h da Ordem do Dia. Desde o início da pandemia, no ano passado, os trabalhos estavam com tempo reduzido de 30 minutos para o expediente.

“As sessões virtuais traziam dificuldades e limitações para o trabalho dos vereadores”, explicou o presidente da Câmara de Hortolândia, Paulo Pereira Filho, o Paulão (PL).

A população também será recebida de volta ao plenário da Câmara durante a sessão. “Poderemos receber até 40 pessoas no plenário, com distanciamento, uso de máscara e álcool em gel. Para garantir que não haja superlotação, haverá distribuição de senhas na recepção para que tenhamos controle de entrada”, comentou o presidente.

O Ato da Mesa também prevê que os trabalhos retornem ao normal, com funcionários efetivos e comissionados retornando ao trabalho presencial das 8h às 17h. Os trabalhos remotos e revezamento foram mantidos até a semana passada. Somente permanecerão em trabalho remoto, servidores acima de 60 anos ou portadores de doenças crônicas, com laudo médico referendado pela Medicina Ocupacional da prefeitura.

A população em geral também já pode voltar a frequentar os gabinetes dos vereadores, sendo permitida a entrada de apenas uma pessoa por gabinete, que deve ser recebida na recepção pela equipe do vereador e depois encaminhada de volta à recepção, evitando assim circulação excessiva nos corredores.

Nova Odessa

A Câmara de Nova Odessa retoma as sessões ordinárias nesta segunda-feira, às 14h, após 15 dias de recesso parlamentar. Na pauta, 47 indicações, 14 moções, 24 requerimentos e quatro projetos.

As sessões em Nova Odessa ainda estão sendo realizadas sem a presença do público por conta das restrições impostas pela pandemia de Covid-19, com transmissão ao vivo pelas redes sociais e site da câmara.