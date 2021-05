Câmara aprova perdão de multas a comerciantes durante pandemia em Hortolândia

A Câmara de Hortolândia aprovou na sessão desta segunda-feira (24) projeto de lei complementar que prevê o perdão de dívidas de multas aplicadas devido à pandemia do coronavírus (Covid-19) em 2020. A proposta é da vereadora Marciene Ceará (Rede).

O projeto já tramitava na Casa de Leis há mais de um mês. Os comerciantes que receberam multa por estarem em desacordo com os decretos municipais envolvendo abertura do comércio em vigência no ano passado, poderão ter os créditos não-tributários perdoados.

Prefeitura não precisa da receita das multas, afirma projeto – Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

De acordo com a justificativa do projeto, o perdão é possível pois a Prefeitura não necessita do cálculo da renúncia de receita, por se tratarem de multas punitivas e não oriundas de tributos, o que não implica em descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Marciene ressaltou que a pandemia causou muitos prejuízos e mortes em todo o país e em Hortolândia.

“Toda essa situação fez com que os comerciantes tivessem que baixar as portas e virem seus rendimentos serem reduzidos a zero. Muitos, em desespero, desrespeitaram os decretos para poder cumprir com suas obrigações com os funcionários e com as demais contas”.

A vereadora lembra que no caso dos comerciantes que foram autuados uma segunda vez, não haverá mais o perdão da dívida. “Pessoas autuadas devido a festas e aglomerações também não terão perdão de suas dívidas”.

O vereador Ananias Barbosa (PSD) também comentou sobre a importância de aprovar o projeto.

“Demonstra, mais uma vez, o esforço dessa Câmara , que não se furta de enfrentar a pandemia. A vereadora foi muito feliz em distinguir os comerciantes. Os que tiveram um deslize em reabrir por lapso ou desespero, de pessoas que descumpriram o decreto de maneira geral”.

Agora, o projeto vai para sanção ou não do prefeito José Nazareno Gomes, o Zezé Gomes (PL). No início do mês, outro projeto de Marciene foi aprovado pelo legislativo, da multa para quem furar fila da vacina.

A reportagem questionou a Prefeitura de Hortolândia se pretende sancionar a lei, mas o Executivo ainda não respondeu.

Americana aprovou Refis

Em Americana, a Câmara aprovou nesta quinta-feira (22), em segunda discussão, um projeto de lei que autoriza a prefeitura a instituir uma nova edição do Refis.

O programa permitirá aos moradores renegociarem seus débitos com desconto de até 95% nos juros e multas. O texto inclui dívidas com a administração direta e indireta.

“Entendemos que o período de pandemia e de dificuldades econômicas que impactaram a vida de todos justifica que se abra uma possibilidade de regularização das dívidas”, afirmou a prefeitura via assessoria de imprensa.

Pela proposta, quem pagar os débitos à vista terá abatimento de 95% nos juros e multas. O percentual varia conforme o número de parcelas.