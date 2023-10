Cabeleireiro é morto a tiros e irmã é esfaqueada, após tentarem defender adolescente

Um cabeleireiro de 30 anos foi morto a tiros e uma mulher, de 32, foi esfaqueada na tarde desta quarta-feira (18), em Hortolândia, após uma confusão entre duas adolescentes.

Segundo consta no Boletim de Ocorrência, as brigas entre as adolescentes, de 13 e 14 anos, já aconteceram outras vezes, sendo a última delas em frente à escola Eusébio de Queiroz, no Jardim Amanda 1, na tarde desta quarta-feira (19), após a jovem de 13 anos ir até o colégio para agredir a de 14.

Ao retornar para casa, a menina contou à mãe e ao tio, o cabeleireiro identificado como Eduardo Barbosa Rodrigues, sobre o ocorrido, e ambos foram até a casa da jovem, segundo consta no registro, para resolver a situação.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No caminho, eles encontraram a menor, que estava junto de seu irmão, de 19 anos, na Rua Casemiro de Abreu, no Jardim Amanda 2.

Eles estacionaram o veículo e foram tirar satisfação, momento em que a jovem de 13 anos sacou uma faca e o cabeleireiro, para se proteger, teria segurado a menina.

Ao ver a confusão, o jovem de 19 anos sacou a arma e apontou para Eduardo, que reagiu tentando se proteger, mas foi atingido na perna. A irmã do cabeleireiro tentou intervir, mas foi esfaqueada nas costas pela adolescente de 13 anos.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Em seguida, os irmãos de 13 e 19 anos, correram, mas o autor do disparo voltou e atirou mais uma vez contra Eduardo, atingindo sua cabeça.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou a morte do cabeleireiro no local. Já irmã dele, que foi esfaqueada pela adolescente, foi socorrida à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Amanda 2.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

REGISTRO DO CASO

Um boletim de ocorrência de homicídio e ato infracional de tentativa de homicídio foi registrado no Plantão de Hortolândia.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), as investigações prosseguem para localizar os autores e esclarecer os fatos.