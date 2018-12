Buraco vira alvo de manifestação em Hortolândia

Um buraco na Avenida Thereza Ana Cecon Breda, na Vila Real, em Hortolândia, tem gerado preocupação e virou alvo de protesto. Uma placa instalada na cratera chama a situação de “vergonha”.

Segundo o comerciante João Ferreira, de 56 anos, que tem um depósito de bebidas em frente ao local, o problema surgiu há aproximadamente 15 dias. Ele atribuiu a situação a um vazamento de água. Para Ferreira, há risco de acidentes. “O perigo é alguém começar a desviar de um lado e do outro e isso pode provocar acidente”. Foto: George Aravanis / O Liberal

O comerciante contou ter telefonado para a Sabesp (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) após ver que um carro tinha passado pelo buraco. De acordo com ele, técnicos da empresa já foram ao local para verificar a situação, porém, nada foi resolvido.

A Sabesp informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que foi ao local no dia 28 de novembro e retornou ontem, mas não constatou nenhum vazamento na tubulação. Uma equipe irá sondar a rede de água naquele trecho para checar se o problema tem relação com a rede de abastecimento, informou a companhia.

