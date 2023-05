Bravo Serviços Logísticos realiza evento de recrutamento em Hortolândia e Paulínia

A Bravo Serviços Logísticos, que além de atendimento logístico também atua com serviços de armazenamento, transporte e distribuição, realizará um evento que começa na nesta quarta (31) e termina no sábado (3), a fim de recrutar profissionais dos setores de transporte, operação e administrativo. No total, são 50 vagas a serem preenchidas para atuação em Hortolândia e Paulínia.

Empresa vai preencher 50 vagas em Hortolândia e Paulínia – Foto: Divulgação

De acordo com a empresa, em Hortolândia os candidatos devem comparecer na próxima quarta-feira (31), das 9h às 11h ou das 13 às 16h, no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), localizado na Rua Argolino de Moraes, 405, Vila São Francisco. As vagas são para as áreas de operação e administrativo.

Vagas:

Faturistas;

Assistente Transporte;

Assistente PCE;

Assistente de HSE;

Conferente.

Documentos necessários (levar cópias):

Currículo;

Certificados;

Comprovante de Residência;

Carteira de Trabalho.

Já em Paulínia, os interessados deverão comparecer na quinta-feira (1º) e sexta-feira (2) à sede da empresa Bravo Serviços Logísticos, na Avenida Dr. Roberto Moreira, 3284.

Vagas:

Motorista Carreta;

Motorista Truck.

Documentos necessários (levar cópias):

Currículo;

Comprovante de Residência;

Carteira de Trabalho;

Prontuário da CNH;

Certificado do Curso Mopp;

CNH – E (frente e verso).

Já no sábado (3), os candidatos devem comparecer na outra unidade da empresa, que fica na Rua Sofia Atauri Fadim, 421, Santa Terezinha, em Paulínia

Vagas:

Motorista Carreta e Truck;

Faturistas;

Assistente Transporte;

Assistente PCE;

Assistente de HSE;

Operador de Empilhadeira;

Conferente.

Documentos necessários (levar cópias):

Currículo;

Certificados;

Comprovante de Residência;

Carteira de Trabalho;

Certificado do Curso de Empilhadeira (Operador de Empilhadeira);

Prontuário da CNH (Motoristas);

Certificado do Curso Mopp (Motoristas);

CNH – E – frente e verso (Motoristas).

Requisitos das vagas:

Faturista – Experiência com faturamento de notas fiscais.

Assistente de PCE -Experiência com controle de estoque, entrada de notas fiscais e expedição de produtos sistemicamente.

Assistente de HSE – obrigatório curso Técnico em Segurança do Trabalho.

Assistente Transporte – Experiência com Emissão CTE, roteirização de carga, monitoria e rastreamento.

Assistente Segurança do Trabalho – Obrigatório curso Técnico em Segurança do Trabalho; Desejável experiência com operações Logísticas.

Conferente- Experiência como conferente e contagem de inventário; Experiência com Coletor de Dados.

Operador de Empilhadeira – Experiência com Empilhadeira Retrátil/Elétrica; Curso de Operador de Empilhadeira/Transpaleteira; CNH.