Bebê de seis meses morre e família acusa UPA de negligência em Hortolândia

Um bebê de apenas seis meses morreu na madrugada desta quinta-feira (22), por conta de suposta negligência médica da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Amanda, em Hortolândia. A prefeitura disse que o caso está sendo investigado pela Secretaria de Saúde.

Andre Luiz Rodrigues de Oliveira deu entrada na unidade de saúde na tarde desta quarta-feira (21), com vômito e diarreia. De acordo com o pai da criança, o empreendedor Andre Luis de Oliveira, 32 anos, o filho não passou por nenhum tipo de exame, recebeu dipirona e tomou soro na mamadeira.

Segundo o pai, seu filho não passou por exame, recebeu dipirona e tomou soro na mamadeira – Foto: Divulgação

“Próximo das 22 horas deram alta, mas ele estava muito ofegante. Perguntei para a médica, mas ela disse que era normal, que logo passaria. Por volta da meia-noite, meu filho morreu em casa”, declarou Oliveira.

O LIBERAL teve acesso a um vídeo feito pela família, que aparentemente mostra o bebê bastante ofegante. No prontuário médico, enviado à reportagem pelo pai da criança, consta que a mãe do bebê relatou que o filho havia vomitado oito vezes em um dia e apresentado diarreia.

No documento consta ainda que o bebê tomou dipirona e as enfermeiras tentaram ao menos cinco punções na veia para aplicação do soro, sem sucesso. O pai da criança disse que o filho tomou soro na mamadeira.

A morte do bebê foi confirmada pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o corpo levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Americana. “Quero Justiça, meu filho não tinha nenhuma doença. Poderiam ter dado o soro da maneira correta e não na mamadeira, internado, e não dar alta do jeito que ele estava. Isso foi negligência”, desabafou o pai em entrevista ao LIBERAL.

Em nota, a Prefeitura de Hortolândia informou que a UPA Amanda fez o atendimento da criança com quadro de desidratação, na tarde desta quarta-feira, por volta das 14h50. E que após receber medicação e ficar em observação, o bebê foi liberado no mesmo dia, por volta das 21h30.

A nota diz ainda que na madrugada desta quinta-feira, o Samu foi acionado por volta das 5 horas e constatou que a criança já estava em óbito. “O caso está em investigação pela Secretaria de Saúde. A família da criança está recebendo acolhimento e assistência da Prefeitura de Hortolândia. A causa da morte está sendo analisada pelo IML [Instituto Médico Legal]”, conclui nota da administração municipal.

Até o fechamento desta matéria, ainda não havia informações sobre o horário e local do velório e sepultamento do bebê.