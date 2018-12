Bandidos furtam banco Jardim Santa Izabel

Um banco foi invadido e teve um cofre arrombado no Jardim Santa Izabel, em Hortolândia, na madrugada desta quinta-feira (13). Segundo informações preliminares da PM (Polícia Militar), foram levadas apenas duas armas. Os bandidos fugiram e não foram localizados até a publicação desta reportagem.

Os militares foram acionados às 4h20 para averiguar um furto em uma agência do banco Santander. Os suspeitos danificaram a porta, arrombaram o cofre, pegaram duas armas que estavam ali dentro e fugiram. Segundo a PM, não houve confronto e nem feridos.

O caso ainda está sendo apresentado à Polícia Civil. A agência está funcionando normalmente, segundo a assessoria de imprensa do banco. “O Santander confirma a tentativa de furto na agência localizada à Rua Antônio Fernandes Leite, 428, no Jardim Rosolem – Hortolândia (SP), e informa que está colaborando com as investigações policiais”, disse.