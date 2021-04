Baep prende três homens após assalto a residência em Hortolândia

Roubo aconteceu no Jardim São Sebastião e criminosos foram presos no Jardim Boa Esperança

Três homens foram presos após assaltarem e ameaçarem um casal no Jardim São Sebastião, em Hortolândia, na madrugada deste domingo (11). Eles foram presos por policiais do 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) no Jardim Boa Esperança.

Durante patrulhamento de rotina por volta de 5h, os policiais viram um veículo Chevrolet Equinox vermelho ocupado por três homens em atitude suspeita na Rua 57 do Boa Esperança.

Segundo informações do Baep, ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir em alta velocidade, mas o condutor perdeu o controle do veículo e colidiu contra um barranco. Eles abandonaram o carro e entraram em um matagal a beira de um córrego.

Chrevrolet Equinox com os objetos roubados

Os policiais iniciaram as buscas para localizar os suspeitos e encontraram um homem de 26 anos em um veículo abandonado na Rua Braulina Nunes Tuasco. Com ele foram encontrados R$ 1.010 em dinheiro, dois cartões bancários, um telefone celular e um relógio.

Durante a abordagem, um veículo Celta de cor preta se aproximou, porém ao avistar os policiais mudou bruscamente de direção e foi abordado logo em seguida.

Neste veículo estavam um homem de 35 anos e outro de 22 anos de idade, que foram até o local para buscar o terceiro criminoso, que havia ficado para trás e ligou para que eles o viessem buscar.

Em busca veicular no Equinox foram localizados uma televisão de 42 polegadas, dois notebooks, uma impressora e vários objetos pessoais. Os policiais verificaram que os objetos encontrados eram produtos de um assalto ocorrido no Jardim São Sebastião, também em Hortolândia.

As vítimas do roubo foram amarradas e ameaçadas por cerca de duas horas por três homens. Eles portavam uma arma de fogo e uma faca, sendo que roubaram vários objetos pessoais do casal, além de dois carros: um Chevrolet Equinox vermelho e um Chvrolet Cruze branco.

Durante as diligências pela Rua Stefano Dilo foi localizado o outro veículo produto de roubo, o Cruze branco. Diante dos fatos, o trio foi conduzido ao plantão policial. Eles negaram participação no roubo, mas receberam voz de prisão diante das evidências encontradas.