Baep prende em Hortolândia homem procurado por ‘tribunal do crime’ em Ourinhos

Drogas, arma de fogo e outros objetos apreendidos pelos policiais no imóvel - Foto: Polícia Militar/Divulgação

Um homem de 33 anos de idade foi preso por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo durante uma ação feita por policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar) no Jardim Conceição, em Hortolândia, durante a tarde desta quinta-feira (20). Ele também era procurado por dois assassinatos ocorridos no município de Ourinhos.

O Baep chegou ao local após uma denúncia anônima sobre a prática de tráfico de drogas em um imóvel localizado na Viela da Primavera. De acordo com o denunciante, um homem estaria com uma arma de fogo na mão na residência, onde também moram algumas crianças.

Os policiais foram até o endereço indicado às 15h10 e viram um indivíduo na escada que dá acesso as residências do piso superior. Ao notar a viatura policial, ele saiu correndo para o interior da casa, desobedecendo a ordem de parada.

A equipe do Baep então entrou no imóvel e, no quarto da residência, localizou o homem deitado ao lado da cama. Ele recebeu a ordem para levantar e, nesse momento, os policiais viram, embaixo da cama, um revólver calibre .22 com duas munições intactas.

Dentro do guarda-roupas também foi encontrada uma sacola preta contendo um tablete de maconha e outras 50 porções da mesma droga armazenadas em saco plástico, onde também estavam 159 pinos de cocaína, uma balança digital, um caderno com anotações e R$ 211 em dinheiro.

Ao ser questionado sobre o que foi encontrado, o homem, a princípio, tentou negar a posse da arma de fogo e das drogas.

Posteriormente, no entanto, o indivíduo disse que já era procurado por dois homicídios, que foram praticados em um “tribunal do crime” do PCC (Primeiro Comando da Capital) no município de Ourinhos.

Ele então tentou subornar os policiais para negociar a sua liberdade e ofereceu um carregamento de maconha e duas pistolas, uma calibre 380 e outra .40.

Ele, inclusive, mostrou um vídeo no celular com uma grande quantidade de maconha, o qual informou que adquire no Paraguai e revende em Ourinhos, onde possui diversos pontos de tráfico de drogas.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado algemado ao plantão policial, onde recebeu voz de prisão por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e corrupção ativa.

No total, foram apreendidos 662 g de maconha, 100 g de cocaína, três revólveres, balança de precisão e um aparelho celular.