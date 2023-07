Baep flagra homem com carro roubado no Jardim Amanda, em Hortolândia

Policiais militares do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) surpreenderam um homem dirigindo um Honda CRV com as placas clonadas, na manhã desta segunda-feira (17), no Jardim Amanda, em Hortolândia.

Veículo foi interceptado no Jardim Amanda, em Hortolândia – Foto: Baep / Divulgação

Durante a abordagem, os policiais descobriram que o carro foi roubado no ano passado, em Hortolândia. Levado à delegacia, o suspeito foi autuado em flagrante por adulteração de sinais identificadores e receptação.

Por volta das 10h, os policiais estavam na Rua Dom Pedro II, quando perceberam que o “QR Code” da placa estava fora do padrão. Eles também consultaram o número de chassi e confirmaram que o carro era roubado.

Conduzido ao 2° Distrito Policial, ele prestou depoimento e depois ficou na cadeia local até ser apresentado à audiência de custódia.