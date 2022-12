Baep estoura refinaria de drogas em Hortolândia; duas pessoas foram presas

Drogas foram apreendidas após policiais abordarem um veículo com 146 microtubos de cocaína - Foto: Divulgação - Baep

Policiais militares do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) descobriram uma refinaria de drogas, em uma residência, no Parque dos Pinheiros, em Hortolândia, na noite desta sexta-feira (9). Durante a abordagem, um casal ofereceu um carro e entorpecentes aos policiais para que fossem liberado. No entanto, além do tráfico de droga e associação para o tráfico, os dois suspeitos responderão por corrupção ativa.

Foram apreendidos 12,5 mil microtubos com cocaína, mais 55 kg da mesma droga que ainda estavam em pacotes, 20 kg de substância usada para “batizar” o entorpecente, duas balanças, duas máquinas seladoras de plástico e anotações com a contabilidade do tráfico.

Segundo os policiais, inicialmente, eles decidiram revistar um veículo VW/ New Beetle, na Avenida Olívio Franceschini. O carro era conduzido por um homem de 32 anos. Nas buscas, os PMs localizaram sob o banco de uma passageira de 28 anos, 146 microtubos contendo cocaína. Ela escondia dois celulares desligados no sutiã. Durante a ação, foi oferecido o carro à equipe para que fossem liberados e não apreendessem os celulares.

Posteriormente, os suspeitos indicaram a casa, onde funcionaria a refinaria e disseram mais uma vez que os policiais poderiam ficar com tudo, para que fossem liberados.

Ambos foram conduzidos ao plantão policial, onde foram autuados em flagrante. A mulher foi levada à Cadeia de Monte Mor e o homem para a Cadeia de Sumaré.