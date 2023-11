Baep aprende mais de 2,3 mil porções de drogas em Hortolândia

Policiais militares do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam dois homens acusados de envolvimento com o tráfico de drogas, na manhã desta segunda-feira (6), no Jardim São Sebastião, em Hortolândia. Com a ajuda dos animais do canil do batalhão, foram apreendidos 2,3 mil porções de maconha, crack, cocaína, skunk e haxixe.

Drogas foram localizadas com apoio do canil da corporação – Foto: Baep / Divulgação

De acordo com a corporação, os policiais estavam em uma região conhecida como ponto de venda de drogas, quando perceberam que dois suspeitos entraram em uma mata ao perceberem a presença da viatura.

Os PMs encontraram um rapaz de 19 anos escondido em um córrego. Com ele foram apreendidas porções de maconha, cocaína e crack, além de R$ 276,50. Ele atuava como olheiro no esquema do tráfico de drogas e recebia R$ 100 por dia pelo “trabalho”.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Outro suspeito, um homem de 43 anos, que seria o responsável pelas drogas, foi preso nas imediações.

Os policiais perguntaram aos detidos sobre se havia mais drogas nas imediações, mas ambos negaram. No entanto, os PMs usaram o cão de faro Yran em varredura na mata e, a aproximadamente 30 metros dos abordados, animal localizou uma sacola com cocaína, maconha, crack e haxixe.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Com a ajuda de outro cão de faro, o Blaster, os PMs encontraram outra sacola com mais porções de maconha, cocaína, crack e skunk.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Os dois suspeitos foram levados à delegacia, onde foram autuados em flagrante sob acusação de tráfico de drogas e depois foram levados à Cadeia Pública de Sumaré.