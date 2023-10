Avó e mãe de moradores de Hortolândia assassinados relata ter sido agredida com pedaço de granito

A avó e mãe dos moradores de Hortolândia assassinados no último dia 3 disse ter sido agredida com um pedaço de granito na mesma data. Ela falou sobre o assunto nesta quarta-feira (18), em depoimento prestado no 2º Distrito Policial do município.

No entanto, a mulher, de 67 anos, afirmou que não conseguiu ver o rosto do agressor, que havia invadido sua casa, no Jardim Amanda.

Delegado do 2º DP de Hortolândia, responsável pela investigação, Yan Loui Adania de Queiroz – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A idosa é mãe de Fernanda Silva Bim, 44 anos, e avó de Maurício Silva Ferreira, 24 anos, que tiveram os corpos abandonados perto da Usina de Cillo, em Santa Bárbara d’Oeste.

Ex-namorado de Fernanda, César Francisco Moranza Júnior, 53, confessou ser o autor do duplo homicídio, segundo a polícia. Ele teria contado com a ajuda de Aristides Moranza Neto, 39, na desova dos corpos. Os dois estão presos.

Ainda abalada devido à violência que sofreu, a idosa disse à polícia que não tem condições de informar as características do homem que a espancou, pois ele estava encapuzado.

A vítima relatou que estava na cozinha da casa quando o homem invadiu e passou a agredi-la, inicialmente com socos. Depois, ele começou a desferir golpes com um pedaço de granito na região da cabeça. A mulher contou, ainda, que ficou um tempo desmaiada e que às vezes acordava, tentava se levantar, mas escorregava e desmaiava de novo.

Em alguns momentos, tentava achar o celular para pedir ajuda, mas não conseguia. Com esforço, conseguiu deitar-se no sofá. Somente no dia seguinte, ela foi encontrada com hematomas no corpo pelo filho.

A vítima foi encaminhada ao Hospital e Maternidade Municipal Governador Mário Covas, onde ficou internada e teve alta dias depois.

Entenda o caso

A investigação, coordenada pelo delegado Yan Loui Adania de Queiroz, aponta que César cometeu o crime por conta de uma dívida que ele tinha com Fernanda, de R$ 17 mil.

No último dia 3, ele teria chamado Fernanda para efetuar o pagamento. Como ficou com medo, ela chamou o filho para acompanhá-la. Ambos foram mortos. O corpo do rapaz foi encontrado três dias depois.

A localização do corpo de Fernanda ocorreu com a ajuda de César, que se apresentou à polícia no último dia 10 e contou onde tinha abandonado o corpo. Primo de César, Aristides foi preso na última terça (17), em Sumaré.

A Polícia Civil continua investigando o caso e não descarta a possibilidade de envolvimento de outras pessoas.