Avenida Olívio Franceschini tem nova iluminação

A Prefeitura de Hortolândia instalou postes com lâmpadas de LED na Avenida Olívio Franceschini, desde o cruzamento com a Avenida da Emancipação até a Etec (Escola Técnica Estadual de Hortolândia). O trecho faz parte do Corredor Metropolitano, uma parceria da Prefeitura com a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos). O serviço é realizado para modernizar a iluminação na cidade.

No início da semana, a Administração Municipal concluiu a instalação dos postes na Rua José João da Silva, que dá acesso à Ponte Estaiada, ao lado da empresa Magnetti Marelli. Após a conclusão da colocação dos postes no trecho até a Etec, o trabalho continua na Olívio Franceschini, no sentido Terminal Metropolitano Urbano. Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

A modernização da iluminação foi inaugurada e já funciona desde a semana passada no entorno do Parque Socioambiental Lago da Fé, na região do Parque Gabriel, onde foram instalados 68 postes ornamentais que acoplam 136 luminárias LED.

A modernização também será implantada no entorno da Lagoa do Jardim Amanda, além da Avenida Antônio da Costa Santos, desde o Jardim Nova América até a Rodovia Jornalista Francisco Aguirre de Proença (SP-101).

A meta do prefeito Angelo Perugini é trocar todas as lâmpadas da cidade (que são de vapor de sódio) pela tecnologia LED até o final de 2020. Com a modernização, a prefeitura economizaria em pelo menos 50% nos gastos com energia elétrica. Hortolândia tem cerca de 22 mil lâmpadas em áreas públicas.

A reestruturação do sistema de iluminação pública faz parte do PIC (Programa de Incentivo ao Crescimento), que prevê melhorias na infraestrutura urbana com um investimento de cerca de R$ 400 milhões, em mais de 100 obras e serviços que modernizarão a cidade para aumentar a qualidade de vida, gerar emprego e renda. O objetivo é que o município cresça com planejamento e sustentabilidade nos próximos 30 anos.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Hortolândia.