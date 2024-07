Assaltantes invadem residências em Hortolândia e fazem vítimas reféns

Um grupo de criminosos invadiu e roubou uma casa no Jardim Adelaide, em Hortolândia, na madrugada de sábado (29), mantendo uma família refém. No momento em que deixavam o local, os ladrões foram surpreendidos pela PM (Polícia Militar) e um deles acabou invadindo um segundo imóvel. Ao final da ocorrência, dois bandidos foram presos e outros dois fugiram.

Segundo informações do 48° BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), por volta de meia-noite de sábado, quatro pessoas pularam o muro e entraram um uma residência na Rua Vivaldo José de Santana, fazendo um casal de idosos e o filho reféns. Um dos bandidos estava armado.

Houve agressão com coronhadas contra uma das vítimas e os criminosos queriam dinheiro, cartões e senhas. Os moradores foram obrigados a deitar no chão, enquanto os assaltantes carregavam itens da casa e colocavam dentro do carro das vítimas.

Uma vizinha ouviu o barulho e chamou a PM, que conseguiu surpreender os assaltantes quando eles deixavam a residência. Os ladrões fugiram pelos telhados das casas e somente um deles foi alcançado e preso neste primeiro momento.

Na sequência, os militares tomaram conhecimento de que um segundo bandido havia invadido outra casa e feito a moradora refém, deixando-a trancada no banheiro. Neste caso, o assaltante também foi encontrado por uma outra equipe da PM, detido e reconhecido pela vítima.

Os dois indivíduos foram presos em flagrante por roubo, enquanto os outros dois do bando não haviam sido encontrados até a publicação desta reportagem. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.