Aposta de Hortolândia fatura R$ 74 mil na quina da Mega-Sena

Uma aposta simples de Hortolândia, realizada por meio de canal eletrônico, faturou R$ 74.175,48 na quina do concurso 2.622 da Mega-Sena, neste sábado (19). O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

O prêmio principal, de R$ 4.645.727,40, foi levado por um bolão feito na cidade de São Francisco do Conde (BA). Esta foi a única aposta que conseguiu acertar os seis números sorteados: 09, 19, 22, 24, 50 e 60.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Já a aposta de Hortolândia integra um grupo com 34 que acertaram a quina. Outras três pessoas do município alcançaram a quadra e ganharam R$ 1.053,76. As apostas foram realizadas em lotéricas do Jardim Paineiras, do Jardim Amanda I e do shopping.

Ainda na RPT (Região do Polo Têxtil), mais 15 apostas acertaram a quadra, sendo sete em Americana — quatro delas em unidades da Baldin Loterias —, três em Santa Bárbara d’Oeste, três em Sumaré e duas em Nova Odessa.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Com exceção feita a uma aposta de sete números em Americana, que será premiada com R$ 3.161,28, as demais também levarão R$ 1.053,76.

O próximo concurso da Mega-Sena será sorteado na terça-feira (22). A estimativa de prêmio é de R$ 3 milhões.