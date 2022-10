Aposentado é agredido com coronhadas e mordidas durante tentativa de roubo em Hortolândia

Um casal maior de idade e uma jovem de 17 anos foram pegos pela PM com auxílio do Helicóptero Águia - Foto: Divulgação

Um aposentado de 62 anos foi agredido com coronhadas e mordidas durante uma tentativa de roubo, na manhã deste sábado (15), no Jardim São Bento, em Hortolândia. Três suspeitos conseguiram fugir a pé, levando apenas a chave do Honda CRV da vítima, mas foram localizados em uma área verde, no Jardim Boa Vista, com o apoio do helicóptero Águia. Um rapaz de 22 anos e uma jovem de 19 anos foram presos e uma adolescente de 17 anos foi apreendida. A arma de brinquedo usada pelo trio também foi apreendida pela Polícia Militar.

Enquanto aguardava para prestar depoimento, a vítima que estava com sangue escorrido no rosto, relatou que viveu momentos de muita tensão, pois achou que o rapaz estava armado com uma pistola.

“Deixei meu carro ligado e com as portas abertas em frente da minha casa. Estava abrindo o portão quando eles se aproximaram. O rapaz entrou no carro e dizia que queria a chave. As meninas deram a volta e também entraram. Mas ele se atrapalhou com o câmbio automático”, relata o aposentado.

Segundo o idoso, o assaltante mandou que o aposentado entrasse no veículo para ensiná-lo, mas a vítima tentou tirar a chave no carro. “Uma das meninas foi mais rápida e tirou a chave. Depois, as duas passaram a me atacar com mordidas e o rapaz ainda me atingiu com coronhadas”, completa o idoso.

O trio fugiu, mas foi localizado após cerco policial. O suspeito já cumpriu pena por roubo. Todos foram conduzidos ao plantão policial, onde os maiores foram autuados em flagrante sob acusação de tentativa de roubo e concurso de pessoas.