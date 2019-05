Após trabalho contra erosão, Jardim Interlagos recebe árvores

A Prefeitura de Hortolândia concluiu os serviços realizados com maquinário para a conter a erosão em uma área verde na Rua Rio Capivari, no Jardim Interlagos. O trabalho evita deslizamentos de terra, principalmente em dias de fortes chuvas.

Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

Agora, o talude, parte lateral e inclinada do terreno está alinhado. Além disso, foi realocada terra para garantir a estabilidade na área. O local também recebeu o plantio de árvores.

Desde o início deste mês, a administração mantém equipes trabalhando no local e monitorando a área. Serviço semelhante também é realizado na Avenida Brasil, próximo ao número 620, no Jardim Amanda.

Limpeza e manutenção

Nesta terça-feira (30), equipes da prefeitura realizaram a limpeza e a poda do mato na Praça Neusa, na região Central, na Avenida da Emancipação, na entrada da cidade, e ainda nas avenidas São Francisco de Assis e Anhanguera, ambas na Vila Real.

No Jardim Amanda, o serviço é realizado na Rua Casemiro de Abreu. A limpeza também acontece no espelho d’água e nas áreas verdes ao lado da lagoa do bairro.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Hortolândia.