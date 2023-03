Após roubo e perseguição, homem é preso pela PM em Hortolândia

O motorista só parou depois de bater no muro de uma casa da Rua Antônio João Amorim

Um homem foi preso na noite desta terça-feira (14), em Hortolândia, após roubar um carro, fugir da PM (Polícia Militar) e bater contra o muro de uma residência.

De acordo com o 48° BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), os militares da Força Tática faziam patrulhamento pelo Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, quando viram um Toyota Corolla em alta velocidade e com três ocupantes.

Fuga terminou em acidente – Foto: 48º BPMI / Divulgação

Sinais luminosos e sonoros foram dados, os quais não foram obedecidos pelo condutor. Houve uma perseguição por diversas ruas do bairro e o motorista só parou depois de bater no muro de uma casa da Rua Antônio João Amorim.

Questionados sobre o porquê da fuga, os ocupantes do Corolla relataram que estavam naquele bairro para realizarem novos roubos.

O trio foi levado ao plantão policial de Hortolândia e lá o dono do Corolla reconheceu apenas o motorista como autor do roubo. Os outros dois foram liberados, mas seguem como investigados nesse crime. O motorista ficou preso em flagrante por roubo.