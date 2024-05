Após perseguição e acidente, homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Hortolândia

Suspeito bateu o carro ao tentar fugir da Polícia Militar e acabou preso por porte ilegal de arma - Foto: Divulgação_10º Baep

Um homem foi preso em Hortolândia na tarde desta quarta-feira (22), após fugir dos policiais militares do 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais) e causar um acidente no Jardim Amanda. Durante buscas, os PMs encontraram um revólver com numeração raspada e o suspeito foi detido por porte ilegal.

Segundo o batalhão, os militares faziam patrulhamento pelo Jardim Amanda e por volta de 14h30, viram um carro, um Honda Civic, com dois ocupantes. Ainda segundo os policiais, ao ver a viatura, o motorista acelerou, motivando o acompanhamento ao veículo.

Sinais sonoros e luminosos foram dados, os quais não foram obedecidos e iniciou-se a perseguição. O motorista só parou após bater com o carro em uma placa do canteiro central da Avenida Brasil.

Após a colisão, o condutor ainda tentou fugir a pé, mas foi alcançado e contido. Já o passageiro permaneceu no veículo após o acidente. Em revista pessoal em ambos, nada de ilícito foi encontrado, entretanto, dentro do Civic, os PMs encontraram um revólver calibre 38 com numeração raspada embaixo do banco do motorista.

Os dois passaram por atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Amanda e, na sequência, foram conduzidos ao plantão policial, onde o delegado Diego Bini liberou o passageiro e autuou em flagrante o motorista do carro por porte ilegal de arma de fogo.