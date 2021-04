Ao tomar posse em Hortolândia, Zezé fala em seguir legado de Perugini

Novo prefeito também prometeu, em cerimônia realizada na Câmara Municipal, focar no combate à pandemia do coronavírus

Hortolândia tem, oficialmente, um novo prefeito até 2024. Ao tomar posse do cargo, José Nazareno Gomes, o Zezé (PL), falou em seguir o legado deixado pelo falecido Angelo Perugini e prometeu focar no combate à pandemia do coronavírus (Covid-19). A cerimônia aconteceu nesta terça-feira (6), na Câmara Municipal.

Reeleito vice-prefeito no ano passado, Zezé comandará a cidade no lugar de Perugini, que morreu no último dia 1º, vítima da Covid-19, e que completaria 66 anos nesta terça.

Zezé substitui Perugini, que morreu vítima da Covid-19 – Foto: Divulgação / Prefeitura de Hortolândia

“A nossa missão é representá-lo nesses quatro anos. A nossa missão é seguir o legado que o prefeito nos deixou, seguir os projetos, seguir todos os ensinamentos, trazer coisas boas para a nossa cidade, pensar nos mais necessitados, assim como o prefeito sempre pensou”, disse.

O prefeito lamentou as circunstâncias da sucessão, motivada pelo falecimento de Perugini, com quem mantinha uma parceria há pelo menos 40 anos. “Hoje, tomo posse como prefeito de Hortolândia em um dos momentos mais difíceis da minha vida”, apontou.

Ele afirmou que, neste primeiro momento, vai buscar suporte para os comerciantes prejudicados pela pandemia e também pregou união na luta contra o coronavírus. “Vamos salvar vidas”, ressaltou.

Mensagens

Antes do discurso dele, os vereadores desejaram sucesso ao novo chefe do Executivo e se colocaram à sua disposição. Também houve homenagens para Perugini.

“Quero desejar ao senhor que possa ter a tranquilidade de fazer um trabalho de todo o seu coração. Olhando para o nome Angelo Perugini, ao invés de te gerar lágrimas, que te gere um desafio de poder fazer melhor, de poder ir mais longe do que aquele que nos ensinou essa caminhada”, declarou o presidente da câmara, Paulo Pereira Filho, o Paulão (PL).

O parlamentar também destacou as dificuldades que Zezé precisará enfrentar devido à pandemia. “O senhor assume em um momento muito conturbado. A pandemia ainda está aí. Nós temos de dar uma resposta, por exemplo, para os comerciantes de Hortolândia”, alertou.